В Індії почали будувати три заводи з виробництва мікросхем

Уряд Індії запустив проєкт вартістю близько 15 мільярдів доларів із будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових інтегральних мікросхем. ﻿﻿Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє Економічна правда.

Передбачається, що Tata Electronics Private Limited збудує фабрику з виробництва мікросхем у західному штаті Гуджарат, яка стане першим у країні підприємством, де вироблятимуть напівпровідники.

Інша компанія з цієї ж промислової групи побудує завод зі складання та випробування напівпровідників у північно-східному штаті Ассам.

Ще один завод, де складатимуть і випробовуватимуть чипи, створить індійський виробник електрообладнання CG Power and Industrial Solutions Limited у штаті Гуджарат.

За розрахунками індійського уряду, загальні інвестиції в три проєкти складуть понад 1,25 трлн рупій, або близько 15 млрд доларів.