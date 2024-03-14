Рада просить світ посилити санкції через "вибори" РФ на окупованих територіях

Верховна рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням Москвою "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його даними, рішення підтримали 282 депутати.

Проєкт постанови № 11078 передбачає заклик до іноземних країн:

1. Засудити дії РФ з організації та проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;

2. Протидіяти спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;

3. Посилити санкційний тиск на РФ та застосувати або посилити персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) стосовно посадових осіб і громадян російської федерації, причетних до організації та проведення незаконних "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;

4. Консолідувати зусилля всіх партнерів України для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України шляхом надання необхідної військової допомоги для посилення її оборонних спроможностей та сприяння відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;

5. Узяти активну участь у реалізації Формули миру президента України (Української формули миру) та в установчому Глобальному саміті миру.

Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.