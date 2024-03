OSINT-аналіз: Відео бійців "ЛСР" із Тьоткіно було знято в українському селі

Недостатньо це повідомлення claims, це не є 'liberated part of Tyotkino', але adjucent Ukrainian village Ryzhivka (51.257578, 34.251342). Geolocated by the local Russian TG channel ( https://t.co/SaYT7z4jzk ), @auditor_ya & @PauliusZaleckas https://t.co/FqqUPlXRMf pic.twitter.com/SQ9cMfPcvM