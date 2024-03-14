OSINT-аналіз: Відео бійців "ЛСР" із Тьоткіно було знято в українському селі

Вранці середи, 13 березня, у Telegram-каналі легіону Свобода Росії було опубліковано відео із двома бійцями угруповання, які розповідали про бій у російському селі Тьоткіно. OSINT-дослідники встановили, що це відео було знято у прикордонному селі Рижівка Сумської області, повідомляє Новое время.

Про це в X (Twitter) написав OSINT-дослідник Mark Krutov.

Недостатньо це повідомлення claims, це не є 'liberated part of Tyotkino', але adjucent Ukrainian village Ryzhivka (51.257578, 34.251342). Geolocated by the local Russian TG channel ( https://t.co/SaYT7z4jzk ), @auditor_ya & @PauliusZaleckas https://t.co/FqqUPlXRMf pic.twitter.com/SQ9cMfPcvM — Mark Krutov (@kromark) 13 березня 2024

У коментарі Суспільному представник легіону повідомив, що це відео було записане напередодні штурму Тьоткіно. Водночас, учасники Свободи Росії відмовилися надати відео з російської території, щоб «не навести ворожий вогонь».

Нагадаємо, 12 березня розпочався новий рейд російських добровольців на територію РФ. Три підрозділи, в яких воюють громадяни РФ, — легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон — перетнули кордон із Росією і заявили про початок операції зі «звільнення РФ від диктатури». За попередніми даними, вона проходить у Бєлгородській і Курській областях РФ і супроводжується масованими атаками БПЛА.

Увечері 12 березня в РДК заявили про повторний захід у РФ для «наближення смерті» Путіна і всього «кремлівського режиму».

13 березня легіон Свобода Росії заявив, що взяв під контроль частину селища Тьоткіно Курської області, просування триває. ASTRA з посиланням на джерело повідомило, що щонайменше четверо російських військовослужбовців загинули, ще дев’ятеро дістали поранення внаслідок масованих атак безпілотниками і рейдів добровольців 12 березня.

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам прокоментував рейд добровольців, назвавши його спробою зірвати «вибори» в РФ і «отримати козир» на ймовірних переговорах.

13 березня в легіоні Свобода Росії заявили, що рейд у РФ триватиме щонайменше до «виборів» президента, які заплановані на 15−17 березня.