Удар "Шахедів" по Сумах: під завалами виявили ще одне тіло
Внаслідок удару "Шахедом" по житловому будинку в Сумах вже загинуло троє людей – з-під завалів дістали ще одне тіло.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло 3 - ї загиблої людини. Роботи тривають", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 13 березня російський безпілотник типу Shahed влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Повідомлялося, що 10 людей врятували з-під завалів. У середу вдень рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих людей.