Удар "Шахедів" по Сумах: під завалами виявили ще одне тіло

Внаслідок удару "Шахедом" по житловому будинку в Сумах вже загинуло троє людей – з-під завалів дістали ще одне тіло.

Про це повідомили﻿ в Сумській ОВА.

"На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло 3 - ї загиблої людини. Роботи тривають" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня російський безпілотник типу Shahed влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Повідомлялося, що 10 людей врятували з-під завалів. У середу вдень рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих людей.