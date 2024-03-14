Отримання прибутку на оборонних замовленнях: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії воєнного стану, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Метою законопроєкту є усунення невідповідностей між нормами права, які регулюють питання рівня прибутку у складі вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення під час оборонних закупівель за неконкурентною процедурою під час дії воєнного стану.

Закон діє щодо всіх державних контрактів з оборонних закупівель, які укладені за неконкурентною процедурою закупівель, які виконувалися (виконуються) під час дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року.

Раніше між Державною аудиторською службою та підприємствами, що працюють у сфері оборони, виник конфлікт, через те, що прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022 році, ДАСУ вважала неправомірними.

ДАСУ провела аудит контрактів Міністерства оборони за 2022 рік і вирішила, що всі гроші, які були закладені як "прибуток" для компаній-постачальників, були виплачені неправомірно і є збитками держави. Йдеться про 2,5 млрд гривень.