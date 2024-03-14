Сирський: ворог продовжує атаки в районах Роботиного і Вербового

Війська РФ продовжують атакувати українські позиції у районах Роботиного і Вербового, але без особливого успіху.﻿ Про це йдеться в повідомленні﻿ головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Головком зазначив, що продовжує роботу у бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. За його словами, оперативна обстановка в цьому районі перебуває під контролем Сил оборони.

«Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів», - наголосив Сирський.