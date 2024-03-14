Понад 60% громадян країн НАТО підтримують допомогу Україні

Дві третини громадян у країнах-членах НАТО вважають, що їхні уряди мають продовжувати підтримувати Україну. Такі результати опитування на замовлення Альянсу озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації річного звіту з оцінкою ситуації, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг зазначив, що дослідження громадської думки засвідчують високу підтримку подальшої допомоги Україні.

"Загалом у країнах НАТО дві третини опитаних хочуть, щоб їхні країни продовжували підтримку України. І це важливо, адже країни НАТО надають 99% усієї військової допомоги" , – зазначив генсек. ﻿

Він нагадав, що протягом 2023 року союзники продовжили надавати Україні різноманітну військову допомогу, а окремі країни вперше надали далекобійні ракети та ухвалили рішення про передачу винищувачів F-16, і загалом минулий рік започаткував низку "коаліцій" союзників для надання Україні тих чи інших видів озброєння.

Результати цього ж опитування засвідчили, що лише 13% американців проголосували би проти вступу у НАТО, якби їм потрібно було ухвалювати таке рішення на момент опитування.