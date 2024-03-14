Бундестаг провалив голосування за надання Україні Taurus

Німецький Бундестаг у черговий раз не підтримав подання демократичної опозиційної фракції ХДС/ХСС щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, повідомляє Укрінформ.

Поіменне голосування проводилося не за поданням опозиції, а по рекомендації Комітету Бундестагу в закордонних справах, який рекомендував відхилити пропозицію.

За це проголосували 495 депутати, проти - 190, утрималися - 5.

Голосуванню передували півторагодинні дебати за поданням консервативної опозиції «Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus».

У своїх виступах депутати, навіть від «Зелених» і лібералів, які входять до правлячої коаліції, переважно підтримували ідею передачі Україні далекобійних ракет. Втім, під час голосування ці дві партії змушені були дотримуватися «коаліційної» дисципліни та голосувати разом з Соціал-демократичною партією «проти». Напередодні також у Бундестазі канцлер Олаф Шольц, який є членом СДПН, категорично відкинув можливість передачі Україні цих збройних систем.

Як завжди проти були також право-популістська «Альтернатива для Німеччини» та Ліві, які постійно закликають до припинення постачання взагалі будь-якої зброї Україні, що, на їх думку, відкриє шлях до мирних переговорів.

Партії демократичного центру - як коаліція, так і опозиція - акцентували на тому, що внутрішньополітичні сварки грають на руку російській пропаганді, Путіну, який намагається посіяти розбрат у західних демократіях і посилити розбіжності, використовуючи тему допомоги Україні.

На дебатах були присутні кілька міністрів уряду, серед яких очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус і глава німецької дипломатії Анналена Бербок.

Як повідомлялося раніше, попереднє голосування за подібним поданням ХДС/ХСС із закликом передати Україні Taurus відбулось 22 лютого. Тоді за пропозицію проголосували 182 депутати, проти - 480, утрималися - 5.

Загалом це вже третя спроба фракції отримати підтримку парламенту в питанні передачі цих систем озброєнь.

Рішення щодо передачі будь-яких видів озброєнь ухвалює федеральний уряд, рішення Бундестагу в цьому питанні носять рекомендаційний характер.