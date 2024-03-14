Армія РФ обстріляла Нікополь, п'ятеро поранених
Окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Від ранку ворог гатить по Нікополю. В місті вже п’ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно», - написав Лисак.
Лікуватимуться вдома будуть 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості.
Пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура, додав голова ОВА.