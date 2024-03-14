Армія РФ обстріляла Нікополь, п'ятеро поранених

Окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Про це повідомив﻿ очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Від ранку ворог гатить по Нікополю. В місті вже п’ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно» , - написав Лисак.

Лікуватимуться вдома будуть 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості.

Пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура, додав голова ОВА.