Генсек НАТО закликав прискорити надання допомоги для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу проявити політичну волю і зробити усе можливе для того, щоб Україна швидше отримувала потрібну їй зброю та боєприпаси. Про це він сказав під час презентації річного звіту з оцінкою ситуації, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг зазначив, що надана країнами-членами НАТО безпрецедентна допомога для України допомогла їй вистояти як суверенній незалежній державі.

"Але Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз. В українців не закінчується хоробрість, але закінчуються боєприпаси. Усі разом ми маємо спроможності для того, щоб надати Україні те, чого вона потребує, а зараз ми маємо проявити політичну волю для того, щоб зробити це. Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати швидше. Кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні" , – наголосив генсек НАТО.

"Зараз дуже важливий момент. І було би тяжкою історичною помилкою допустити, щоб Путін взяв гору" , – підкреслив Столтенберг.

У виступі він також навів результати опитування, проведеного в усіх країнах-членах, згдіно з яким дві третини респондентів – за подальшу підтримку України.