У січні та лютому на соцвиплати виділили на мільярд менше, ніж торік

У січні – лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому – 38,2 млрд гривень. У ці ж місяці 2023 року було виділено на 1,2 мільярда гривень більше - 76,5 млрд грн, зокрема у лютому – 39,9 млрд гривень.﻿, повідомляє Економічна правда.

Такі дані наводить міністерство фінансів України.

Зокрема, цього року кошти було спрямовано: