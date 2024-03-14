У Міноборони розповіли про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України. Він складає чотири головні етапи, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

У Міноборони зауважили, що даний алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Зокрема, на першому етапі кандидат може обрати вакантну посаду та військову частину у рекрутерів, у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах, на сайтах військових частин, в рекрутингових центрах окремих військових частин чи в ТЦК СП.

Другий етап передбачає співбесіду та комунікації з військовою частиною.

"Після обрання посади відбуваються комунікації (самостійно чи з допомогою рекрутера) з відповідною військовою частиною. Зокрема, це співбесіда, перевірка фізичної підготовки, психолого-діагностичне тестування" , - пояснюють в Міноборони.

Після цього кандидату надається рекомендаційний лист від військової частини.

Третій етап - оформлення у ТЦК. Зокрема, кандидат (як по мобілізації, так і на контракт) з рекомендаційним листом відвідує ТЦК СП для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи.

"Якщо в ході відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому/їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині" , - мовиться в алгоритмі міністерства.

Останні етап - направлення для проходження військової служби. Якщо кандидат має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років та відібраний за прямою (спорідненою) військово-обліковою спеціальністю – направлення безпосередньо до визначених військових частин відповідно до наданих рекомендаційних листів.

Зауважується, що якщо кандидат не має досвіду проходження військової служби або відібраний за не прямою ВОС, то його/її направляють до відповідного навчального центру, навчального батальйону резерву, на курси підвищення кваліфікації для проходження базової загальновійськової підготовки та/або фахової підготовки, та подальшого направлення до визначеної військової частини.