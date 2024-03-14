Охоронці Ердогана потрапили у ДТП: загинув поліцейський

Охоронна команда президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана потрапила у ДТП. Внаслідок аварії загинув поліцейський.﻿ З посиланням на матеріали TRT Haber, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

ДТП сталася ввечері 13 березня на шосе Джизре - Нусайбін на південному сході Туреччини.

Як відомо, кортеж охорони Ердогана зіткнувся з джипом, у якому перебували поліцейські. Внаслідок ДТП загинув співробітник поліції Фірат Дер. Також зазначається, що троє людей постраждали, зокрема поліцейські.

Ердоган прокоментував ДТП, побажавши постраждалим якнайшвидшого одужання.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая висловив співчуття родині загиблого.

Фото: охорона Ердогана потрапила у ДТП (trthaber.com)

Нагадаємо, минулого року кортеж екскандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу потрапив у масштабне ДТП. Тоді зіткнулися сім машин та мікроавтобус з журналістами.

Як повідомляли турецькі ЗМІ, постраждали чотири особи, з них двоє журналістів.