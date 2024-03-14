Сирський: Ротація дозволить стабілізувати фронт

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських захисників у Запорізькій області. Він підкреслив, що сторони масово використовують дрони всіх видів у поєднанні з артилерією та мінометами, повідомляє Дзеркало тижня.

"За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою , — заявив воєначальник, додаючи, що гарантувати захист захисників можуть лише сучасні та потужні засоби РЕБ.

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу" , - зазначив він.

Ситуація, за словами воєначальника, є доволі складною по всій лінії фронту. Але ЗСУ вдалося розпочати процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які протягом довгого часу воюють "на нулі". Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан захисників.