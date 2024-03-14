В ЄС прокоментували заклики про невизнання "виборів Путіна"

У Єврокомісії прокоментували можливість невизнання результатів президентських виборів в Росії після відповідного заклику вдови Алексєя Навального Юлії. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що вибори в РФ навряд чи будуть вільними, чесними і демократичними, де громадяни країни дійсно матимуть вибір.

"Але знову ж таки, рішення про визнання чи невизнання виборів мають розглядати держави-члени після того, як ми побачимо весь процес" , – сказав Стано.

Однак він підкреслив, що ЄС не визнаватиме результати виборів, які РФ проводитиме на окупованих територіях України.