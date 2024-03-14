Фермери заблокували тракторами порти Бельгії

Три найбільші порти Бельгії заблоковані внаслідок акцій протесту фермерів, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на бельгійські ЗМІ. Десятки тракторів з'їхалися до порту Антверпен, Зебрюгге та Гент, створивши перешкоди для руху будь-якого транспорту в їхньому районі, повідомляє Дзеркало тижня.

В адміністрації портів раніше заявили, що притягнуть протестувальників до відповідальності за збитки.

Цьогоріч у багатьох європейських країнах відбулися протести фермерів, які виступають проти підвищення податків та зростання цін, зокрема на паливо для сільськогосподарської техніки, а також жорстких екологічних установок ЄС відповідно до європейського "Зеленого курсу".

Раніше ми писали про те, що Європарламент у середу, 13 березня, схвалив поновлення ще на рік лібералізації торгівлі для Молдови. Водночас, європарламентарі відхилили проєкт продовження скасування мит для продукції з України.

Нагадаємо, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка розповів, що Україна готова ухвалити обмеження на торгівлю з ЄС, щоб пом'якшити ситуацію з Польщею, але також закликає заборонити імпорт російського зерна.