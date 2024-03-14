Сину Гринкевича продовжили на місяць утримання під вартою

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць.﻿ Посилаючись на матеріали "Суспільне", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За рішенням суду Гринкевич залишиться під вартою до 17 квітня. Проте розмір застави зменшили до 469 мільйонів гривень.

Роман є одним з пʼятьох підозрюваних, як і його батько львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, у межах справи про постачання одягу для ЗСУ.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців МОУ до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Раніше повідомлялося, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних компаній, оголосили підозри. Трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу.

12 лютого стало відомо, що Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.