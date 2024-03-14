НБУ розраховує отримати 10 млрд допомоги у найближчий місяць

Національний банк України розраховує отримати міжнародне фінансування на суму 10 млрд доларів у березні-квітні після позитивного рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення 4-го траншу до 900 млн доларів за програмою EFF, яке очікується через тиждень. Про це стало відомо на пресбрифінгу НБУ, повідомляє Дзеркало тижня.

"У березні-квітні Укра ﻿﻿ їна може отримати понад 10 млрд доларів. Активізація надходжень зовнішньої допомоги найближчим часом дозволить суттєво наростити обсяг міжнародних резервів" , - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Він нагадав, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила початок інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, і в його рамках вже в березні Україна має отримати перехідне фінансування у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні – ще 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, рішення щодо Ukraine Facility – це не тільки про фінансову допомогу, а й про довіру до нашої країни як партнера та європейського майбутнього нашої держави. Таку заяву зробив міністр фінансів України Сергій Марченко, привітавши рішення лідерів країн-членів Європейського Союзу політично узгодити інструмент підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки.