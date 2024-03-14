Рада проголосувала лише одне рішення: розійшлись після тривоги

Перше за три тижні пленарне засідання Верховної Ради тривало "хвилин 20", її обірвала повітряна тривога, повідомили в опозиції. У "Слузі народу" зазначили, що після відбою до зали "дійшли вже не всі". Загалом, парламент встиг ухвалити лише одне рішення, повідомляє Ліга.net.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що засідання тривало "хвилин 20"

Він написав, що Рада встигла ухвалити 282 голосами звернення до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з проведенням РФ "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Після цього, зазначив він, засідання закрили, не розглянувши ратифікації. Про це, що ратифікації міжнародних угод були у порядку денному Ради, інформував співрозмовник видання раніше.

За словами Железняка, після першого голосування у Ради "впав потенціал", і на табло вже було 203 голоси.

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що засідання тривало дві години, включно з тим, що годину була повітряна тривога, а потім збори після неї.

"Фактично було одне голосування. Хтось після повітряної тривоги не повернувся" , – пояснив він.

Гончаренко зазначив, що наступне засідання Ради планується на середу 20 березня, але "все не точно".

За його словами, невідомо, які питання будуть виносити на наступне засідання.

Нардеп від "слуг" Микита Потураєв повідомив, що народні обранці планували проголосувати деякі ратифікації після прийняття постанови, але цьому завадила повітряна тривога.

Після відбою нардепи спробували зібратися, але до зали "дійшли вже не всі", розповів він.

За словами Потураєва, серед "слуг" було найменше тих, хто не повернувся після відбою.

Про початок засідання Железняк поінформував о 12:06. Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через зліт МіГ-31 окупантів о 12:41. О 12:42 Железняк повідомив про ухвалення звернення до партнерів. Відбій тривоги був о 13:27. Про закриття засідання нардеп написав о 14:00.