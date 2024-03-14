Бутусов повідомив про загибель військових під час удару по колоні ЗРК Patriot

9 березня внаслідок ураження колони зенітно-ракетної батареї Patriot біля міста Покровськ Донецької області було знищено дві пускові установки М901 і кілька зенітних ракет MIM-104, загинуло дев'ять українських військовослужбовців. Посилаючись на дані журналіста Юрія Бутусова, повідомляє Новое время.

«Оскільки радар та командний пункт вціліли, боєздатність батареї може бути скоро відновлена, пускові можуть прислати нові, але замінити кваліфікованих та вмотивованих операторів, деякі з яких дуже успішно пройшли тривале навчання у провідних учбових центрах НАТО, на жаль, ми вже не зможемо. Щирі співчуття родинам героїв, на рахунку яких кілька російських літаків» , — написав він.

Бутусов, посилаючись на джерела та відео з дрона, яке оприлюднили росіяни, заявив, що удар був завданий трьома балістичними ракетами Іскандер під корегування розвідувального дрона SuperCam.

Крім того, пускові установки стояли на відкритому місці у колоні і не рухались, а засобів маскування на машинах непомітно.

За словами Бутусова, вартість пускової установки М901 складає 10 мільйонів доларів, а вартість зенітної ракети MIM-104 PAC-3 — чотири мільйони доларів.

Журналіст також назвав фактори, які могли сприяти пошуку ЗРК та дозволили завдати точного удару:

батерея діяла в даному районі кілька тижнів, виконала декілька успішних пусків по російським літакам, регулярно вмикався радар, і ворог міг визначити приблизний район пошуку для своєї космічної, радіоелектронної розвідки та дронів;

позиції Patriot не були прикриті зенітно-ракетними системами для захисту від дронів, а враховуючи, що батарея діяла на відстані активних дій ворожих дронів, ризик виявлення був достатньо високим;

попередження про виліт дронів та про ракетну атаку були отримані запізно;

батарея отримала наказ на передислокацію, але не встигла його виконати. Замість швидкого та негайного розосередження на максимальній швидкості, пускові установки зібралась у щільну колону і стояли на відкритому місці очікуючи команду на початок руху, утворивши компактну ціль для ураження.

Бутусов також зазначив, відповідальність за ураження пускових установок Patriot повною мірою несе командування Повітряних сил, частково — командування батареї.

За словами журналіста, стояти у колонах на відкритому місці в зоні дій дронів противника — смертельно небезпечно, тому військовослужбовці повинні не чекати ніколи команди на рух, а діяти за обставинами та не допускати скупчень.

«Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром, трапляються, на жаль, не вперше. Але висновки досі не були зроблені, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом. Війна не пробачає не засвоєних уроків. Сподіваюсь, що нарешті висновки будуть зроблені, і війська отримають точні накази і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО нарешті почнуться системні зміни» , — написав він.

Нагадаємо, 9 березня Forbes повідомив, що російські війська, ймовірно, вперше знищили в Україні відразу дві пускові установки американського ЗРК Patriot.

За інформацією журналу, російський безпілотник начебто виявив установки недалеко від лінії фронту під час їх транспортування, після чого в конвой влучила балістична ракета Іскандер.

Зазначалося, що Patriot, ймовірно, знищили недалеко від Покровська Донецької області.

У четвер, 14 березня, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що ЗРК Patriot продовжують виконувати бойові завдання на прифронтових територіях.