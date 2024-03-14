Bloomberg: У 2023 році рівень бідності в Росії досягнув історичного мінімуму

Рівень бідності у Росії за 2023 рік опустився нижче 10%, перетнувши вперше за понад 12 років історичний мінімум, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

У виданні пишуть, що Росія наближається до президентський виборів у "хорошій" формі. Зараз Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку сімей, підвищення пенсій, іпотечні субсидії та компенсації родичам військовослужбовців.

Ідеться, що "суспільне невдоволення економікою майже не відчувається". З іншого боку — постійним джерелом економічного занепокоєння для Кремля залишається швидке зростання цін, яке з'їдає доходи росіян.

На противагу цьому зростання зарплат перевищує рівень інфляції. Наприклад, середньомісячна заробітна плата у 2023 році сягнула понад 74 тис рублів (814 дол). Це приблизно на 30% вище, ніж два роки тому. Причому, до 2023 року в Росії вже довгий час не спостерігалося зростання реального наявного доходу на понад 5%.

Російський економіст Алєкс Ісаков для Bloomberg сказав, що витрати на військові потреби Росія накопичила ще задового до повномасштабної агресії. Але уряд таки може зіткнутися з ситуацією вибору між скороченням видатків або підвищенням податків. Адже з одного боку високі військові та соціальні виплати насправді можуть продовджити стимулювати зростання цін.

Ісаков доповнив, що з часом високі ціни та попит перевершать показники "вливання" грошей в конкретні сфери, себто пропозицію. Наприклад, річне зростання цін у лютому 2024 прискорилося в лютому до 7,7% з 7,4%.

Крім того, цьогорічний дефіцит федерального бюджету на кінець лютого уже становить 1,5 трильйона рублів — тоді як російський Мінфін запланував на увесь 2024 рік дефіцит розміром 1,6 трильйона рублів. Водночас грошові резерви вже скоротилися вдвічі.

Нагадаємо:

Російський уряд планує після проведення виборів у Росії збільшити податки для населення та бізнесу, що дозволить додатково залучити у бюджет понад 27 млрд дол.

Військовий бюджет Росії понад у два рази перевищує військовий бюджет України у 2024 році.