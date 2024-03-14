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У Чернігівській ОВА показали процес будівництва оборонних споруд

У Чернігівській ОВА показали процес будівництва оборонних споруд
Фото: facebook.com/Chaus.Viacheslav

У Чернігівській області триває процес зміцнення державного кордону та спорудження фортифікаційних споруд, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Продовжуємо щодня зміцнювати обороноздатність країни", - йдеться в заяві.

Чаус повідомив, що побував на одній із ділянок кордону, де інженерні роботи виконує приватна компанія.

"Будівельники дуже мотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні", - додав очільник області.

Також він показав фотографії, на яких показані захисні вогневі споруди закритого типу. Він назвав цей процес бетонуванням кордону.

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Посилення оборонних споруд по всій Україні

Нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій заявив, що на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі. Це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

Також президент Володимир Зеленський отримав звіт від глави уряду Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. За його словами, йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

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