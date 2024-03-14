Укрзалізниця представила перший медичний евакуаційний поїзд для захисників

Укрзалізниця вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд. До цього залізниця використовувала окремі евакуаційні вагони для поранених, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Укрзалізниці, Міноборони.

Під час презентації голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко розповів, що у 2022 році вони створили перший медичний вагон, який не має аналогів у світі.

Зараз загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.

"Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда" , - сказано у повідомленні.

До кінця 2024 року залізничники обіцяють переобладнати ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації.

Проєкт втілювали разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міноборони і Командуванням Медичних сил.