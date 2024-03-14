КМВА: У Києві за останні 5 днів рівень Дніпра піднявся на півметра

За останню добу рівень річки Дніпро в межах Києва піднявся на цілих 29 см, а за п′ять днів – на 45 см, проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба КМВА.

"Згідно даних моніторингу, за останні 5 днів рівень найбільшої річки України в межах столиці зріс на 45 см".

За останню добу рівень річки Дніпро в межах Києва піднявся на цілих 29 см, а за п′ять днів – на 45 см, проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. pic.twitter.com/LSkrBfUg9C — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2024

Повідомляється, що підйом відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля, тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Незважаючи на те, що оголосили про жовтий рівень небезпеки, загрози для Києва через водопілля немає.

"Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. До критичного рівня води ще понад 1,3 м. Моніторинг цьогорічного водопілля триває" , - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За інформацією Укргідрометцентру, наступні дні рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.