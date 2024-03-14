Шольц запевнив Зеленського у зміцненні зусиль щодо військової підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським запевнив Україну у зміцненні співпраці з міжнародними партнерами щодо військової підтримки України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News.

"Канцлер і український президент домовилися продовжувати конструктивний діалог, в тому числі з метою глобальної підтримки мирного рішення, також домовилися залишатися в тісному контакті" , - йдеться в заяві речника уряду Німеччини, яку цитує видання.

Зеленський у Telegram також повідомив про розмову з Шольцом, в якій сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

"Обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні. Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО" , - написав президент.

Також сторони обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска.

Бундестаг знову провалив постачання Taurus в Україну

Раніше сьогодні стало відомо, що у німецькому Бундестазі вкотре провалили голосування пропозиції про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

У голосуванні взяли участь 690 депутатів. 495 депутатів проголосували проти, 190 - за, 5 утрималися.

Під час дебатів лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх захищав відмову канцлера Олафа Шольца від поставок.

Питання передачі Taurus Україні

З минулого року Україна просить Німеччину передати ракети Taurus, здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Однак канцлер Олаф Шольц не бажає передавати таке озброєння. Він стверджує, що для розгортання ракет на території України мають бути присутні німецькі солдати. Їхнім завданням може стати наведення ракет на ціль. Також Шольц побоюється, що в разі "неправильного використання" ракети можуть вдарити по об'єктах у Москві.

Однак голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер зазначив, що заява Шольца про необхідність присутності німецьких військових в Україні для розгортання ракет Taurus є хибною.