Rheinmetall планує відкрити в Україні щонайменше чотири заводи

Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє AFP.

За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

"Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів. – Ред.) на рік", – додав гендиректор Rheinmetall.

Минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Очікується, що будівництво заводу розпочнеться найближчим часом. Його розташування з міркувань безпеки не розголошується. Він буде створений за зразком заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinmetall будує в Німеччині.

Під час презентації гендиректор концерну повідомив про рекордні продажі компанії у 7,2 мільярда євро у 2023 році. Цьогоріч, додав Паппергер, концерн має намір перевищити показник у 10 мільярдів євро.

Восени 2023 року Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"), це підприємство вже зареєстрували в Україні.

Концерн також оголошував про плани побудувати свої перші бронемашини в Україні у 2024 році.