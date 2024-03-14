Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня (Оновлено)

Увечері 14 березня російські війська запустили ударні БпЛА з півдня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

Повідомляють, що триває атака "Шахедів" на Миколаївщину з півдня: перша група дронів з Миколаївщини прямує у напрямку Одещини, "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курсом на захід.

Крім того, кілька груп безпілотників на півночі Херсонщини рухаються вздовж межі Херсонської та Дніпропетровської областей у західному напрямку.

О 19:40 військові повідомили про "Шахеди" на межі Миколаївщини та Одещини та на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Прямують на північний захід.

Сили оборони Півдня повідомили, що на Одещині працює ППО.

О 21:03 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" на Вінниччині та Черкащині прямують курсом на захід.