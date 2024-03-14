У легіоні "Свобода Росії" готові запропонувати Путіну обмін населених пунктів

Коментуючи заяву Володимира Путіна, у легіоні "Свобода Росії" відповіли, що готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб обміняти Тьоткіне на Мелітополь, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді, ідея Путіна не така вже й погана. Можливо, ми навіть приймемо його пропозицію і обміняємо Тьоткіне на Мелітополь. Думаю, це буде непогана угода. Ми готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб здійснити цей обмін, це досить робочий варіант" , — повідомив він.

Барановський розповів, чи наважаться представники ФСБ чи ГУР РФ вийти на зв'язок, щоб обговорити такі питання.

"Поки що вони не виходили на зв'язок. Думаю, вони чекають сигналу з Москви. Адже вони роблять лише те, що їм накажуть "згори". В цілому прикордонники, це також частина ФСБ. Поки що представники ФСБ та прикордонники виконують лише ті функції, які їм диктує інстинкт самозбереження. Але коли надійдуть команди з Москви, можливо тоді вони розпочнуть якісь переговори" , — зазначив він.

Зазначимо, 13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку господаря Кремля, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ.

"Інша ціль – отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: "ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це" , — заявив Путін.

Як повiдомлялось, 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.