Столтенберг: Росія втратила в Україні понад 350 тисяч військових

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила більш як 350 тисяч військових, повідомляє Європейська правда.

Таке число він озвучив 14 березня на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Генсек наголосив, що своєю мужністю і творчим підходом "Україна показала, що російських військових можна перемогти".

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат", – додав він, маючи на увазі вбитих і поранених.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", – зазначив Столтенберг.

У листопаді 2023 року генеральний секретар НАТО заявляв, що втрати Росії в Україні в особовому складі перевищують 300 тисяч осіб.

Така ж оцінка міститься в щорічній доповіді розвідувальної спільноти США, оприлюдненій цього тижня.

За оцінками українського Генштабу, загальні втрати російських військ з початку повномасштабної війни в Україні становлять майже 428 тисяч.