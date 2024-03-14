Швеція передасть Чехії 30 млн євро на закупівлю снарядів для України

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро на її підтримку, повідомляє Європейська правда.

Про це шведський уряд оголосив 14 березня.

Уряд Швеції в четвер ухвалив рішення, що шведське Управління оборонних закупівель (FMV) може провести переговори та укласти угоду з відповідальним органом Чехії про закупівлю боєприпасів для України на суму 30 мільйонів євро.

Фінансування відбудеться в межах 15-го пакета шведської допомоги Україні, який нині перебуває на розгляді парламенту й потребуватиме окремого схвалення.

"Потреба України в боєприпасах є великою, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для передачі Україні, і уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Напередодні повідомляли, що на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.