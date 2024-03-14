Болгарія завершила відправку в Україну всіх обіцяних БТР

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв 14 березня оголосив, що болгарська сторона завершила відправлення всіх бронетранспортерів, обіцяних Україні минулого року, повідомляє Європейська правда.

Його слова цитує телеканал bTV.

За словами Тагарєва, перший ешелон з БТР, який налічував 30 вагонів, вирушив до України 7 березня.

"Останній вже виїхав", – додав голова болгарського Міноборони, не уточнивши, коли саме він прибуде до України.

Тагарєв додав, що в транспортуванні брали участь 26 одиниць спеціальної техніки, 247 військовослужбовців і цивільних осіб з Командування логістичного забезпечення, Сухопутних військ і Служби військової поліції Болгарії.

"Загальна вартість проекту перевищила 170 тисяч левів (86 920 євро)", – оголосив він.

Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затрималася через питання щодо покриття витрат на транспортування.

Раніше у Болгарії казали, що передання БТР Україні почнеться у вересні-жовтні.

БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це мав бути перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.