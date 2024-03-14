Єрмак та Сійярто домовилися про зустріч на урядовому рівні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 14 березня провели телефонну розмову, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в ОП.

Зазначається, що представники України та Угорщини обговорили двосторонні відносини та "шляхи їхнього подальшого розвитку".

"У зв'язку з цим керівник Офісу президента й міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні", – йдеться в повідомленні.

Також Єрмак і Сійярто погодились із необхідністю особистого контакту та домовились підтримувати регулярний зв'язок для вирішення "найскладніших питань двостороннього порядку денного".

Нагадаємо, наприкінці січня голова ОП разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петером Сійярто провели переговори в Ужгороді.

Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні. Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.