Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини, поранено чотирьох людей

Окупанти з території російської федерації з мінометів обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині, четверо людей поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська обласна прокуратура у Facebook.

"За даними слідства, 14 березня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з мінометів обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району".

Через атаку 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення.

"Після отримання медичної допомоги поранений чоловік відправився на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу. У цей час ворог знову обстріляв місто, цього разу використовуючи FPV дрони. Постраждалий та двоє його односельців, одному з яких 43, а іншому 64 роки, отримали осколкові поранення".

Крім того, росіяни пошкодили щонайменше 7 приватних будинків та 1 автівка.