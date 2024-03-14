Зеленський анонсував ще більше зброї українського виробництва

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував, що в Україні буде ще більше своєї зброї, снарядів, дронів та систем РЕБ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Сьогодні ж я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу – людям, які присвятили своє життя українській силі, які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах із повітря по російській системі війни.

Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ. За все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя України та українців. Буде ще більше нашої зброї. Снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ".

Також Зеленський повідомив, що зустрічався з працівниками одного з оборонних підприємств.

"Офіційно про таке не говоримо. І зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитися. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили – такої далекобійної нашої сили".

Що передувало:

Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.