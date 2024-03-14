Макрон: У разі відправки військ до України, французькі сили не підуть у наступ

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це Макрон сказав увечері 14 березня в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2.

Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – підкреслив він.

За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність – це кремлівський режим".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу", – запевнив він.

"Франція – це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", – додав Макрон.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.