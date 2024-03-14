ЗМІ: У Латвії конфіскували перший автомобіль на російських номерах

Правоохоронці Латвії конфіскували перший автомобіль на російській реєстрації після введення такого правила в країні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє LSM.lv.

Зазначається, що поліція конфіскувала машину Lada і оштрафувала господаря на 750 євро. У водія, за даними поліції, була посвідка на проживання в Латвії.

Винятки

Зазначається, що автомобілі на російській реєстрації можуть транзитом пересуватися територією Латвії. За місяць там було задекларовано 815 авто з номерними знаками РФ.

Також їздити з російськими номерами дозволено тим, на кого поширюються імунітет і привілеї, яких Латвія дотримується в рамках норм міжнародного права.

Але всім іншим їздити в Латвії з реєстраційними номерними знаками РФ заборонено під загрозою конфіскації машини.

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ

Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон автомобіль із російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Нещодавно в Литві затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ. Тепер його можуть передати Україні.