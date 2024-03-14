Росіяни повідомляють про тяжкі бої в селі Козинка Бєлгородської області РФ

Російські Telegram-канали повідомляють про тяжкі бої в селі Козинка Бєлгородської області РФ. Там нібито висадився вертолітний десант, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Медуза.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що виїхав у Козинку, щоб "побачити все на власні очі".

Медуза із посиланням на Z-канали повідомила, що в районі Козинки нібито намагалися прорвати російсько-український кордон.

"Стверджується, що там висадився вертолітний десант і йдуть важкі бої. Жодних відеозаписів, які підтверджують ці заяви, немає. Що насправді відбувається у селі, невідомо" , - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні бійці російських добровольчих формувань, які прорвали кордон із РФ, оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних осіб і військових РФ з 21:00 до 7:00 15 березня.

"Після цього ми розпочинаємо масовану атаку по путінських військових..." - повідомили в "Російському добровольчому корпусі".

Ситуація на кордоні з РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Тьоткіне Курської області РФ. Пізніше інформацію було уточнено - бої за населений пункт тривають. За даними інтерактивної карти DeepStateMAP, на вечір 12 березня добровольці могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

Пізно ввечері цього ж дня бійці легіону "Свобода Росії" все ж таки взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області і заявили, що ця ніч буде непростою для ворога.

Вже зранку 14 березня жителі Бєлгорода скаржаться на прильоти. Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області.

Як писали російські пропагандисти станом на 11:00, в районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки (Бєлгородська область РФ) триває бій, застосовується бронетехніка та РСЗВ.