ISW: РФ задіює резерви для підтримки наступальні операцій в Україні

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни задіюють тактичні та оперативні резерви з метою підтримувати і нарощувати наступальні операції на сході України, допоки українці не отримали допомогу Заходу, повідомляє Українська правда.

Аналітики припускають, що російські війська, імовірно, залучають до бойових дій на сході України тактичні та оперативні резерви з метою підтримання і потенційного нарощування темпів наступальних операцій, що тривають.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 14 березня, що російське військове командування залучає тактичні та оперативні резерви до російських наступальних операцій на Лиманському напрямку, поблизу Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області, щоб перешкодити українським силам стабілізувати лінію фронту в цих районах.

Він додав, що багато з цих резервів призначені для використання передбачуваного російського прориву української оборони, а не конче для підтримки поточних російських наступальних операцій, спрямованих проти стабілізації оборонних позицій України.

За його словами, російські війська все ще мають відповідні резерви для подальшої інтенсифікації наступальних операцій, але ці резерви, ймовірно, будуть недостатніми для того, щоб дозволити окупантам зруйнувати українську оборону.

Фахівці вказують, що російські війська раніше намагалися досягти більш ніж поступових незначних тактичних успіхів в Україні з середини 2022 року, і введення тактичних або навіть обмежених оперативних резервів саме по собі не змінює російські перспективи оперативно значущих успіхів, оскільки російські війська поки що не продемонстрували здатності здійснювати продумані механізовані маневри, які б дозволили швидко захопити значні ділянки території.

Також у звіті зазначають: здатність Росії досягти значних успіхів все ще залежить від рівня підтримки України з боку Заходу, і подальші затримки з наданням допомоги у сфері безпеки збільшать ризик оперативно значущих російських успіхів у довгостроковій перспективі.

Крім того, йдеться в огляді, дефіцит засобів в українських захисників, спричинений затримкою західної безпекової допомоги, може зробити нинішню українську лінію фронту більш вразливою, ніж на це вказує відносно повільне просування російських військ у різних секторах.

Експерти наголошують: "Добре забезпечені українські війська довели, що вони можуть перешкодити військам РФ досягти навіть незначних успіхів під час широкомасштабних російських наступальних операцій, і немає жодних підстав сумніватися в тому, що Сили оборони за умови достатньої західної безпекової допомоги зможуть стабілізувати нинішнє положення на лінії фронту".

Аналітики прогнозують, що складні погодні умови та рельєф місцевості навесні 2024 року, ймовірно, звузять ефективний механізований маневр по обидва боки лінії зіткнення і ще більше обмежать можливості російських військ досягти значних тактичних успіхів.

У звіті припускають, що російські війська можуть також намагатися підтримувати темп своїх наступальних операцій до весни 2024 року, незважаючи на складні погодні умови і рельєф місцевості, щоб скористатися нестачею у Сил оборони матеріальних засобів до того, як в Україну прибуде обіцяна західна допомога у сфері безпеки.

За повідомленнями, війська РФ готуються до нової наступальної операції наприкінці травня або влітку 2024 року, і західна безпекова допомога Україні, ймовірно, відіграватиме значну роль у визначенні перспектив цієї операції.

Ключові висновки ISW за 14 березня