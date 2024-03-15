ППО вночі збила всі 27 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 15 березня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed – сили протиповітряної оборони збили усі 27 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Шахеди" війська РФ запустили з Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ. Також завдали ударів сімома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині і Донеччині та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.

"В результаті бойової роботи збито 27 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей" , – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.