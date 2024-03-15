Остін очолить зустріч у форматі "Рамштайн"

Міністерство оборони США офіційно анонсувало особисту участь глави Пентагону Ллойда Остіна на очному засіданні Контактної групи з питань оборони України наступного тижня в Німеччині.﻿ З відповідною заявою виступила під час пресбрифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

«У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн» , - зазначила представниця Пентагону.

Вона зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн. Вони обговорять продовження війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.

Як повідомлялося, 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України має відбутися 19 березня в Німеччині у форматі особистої зустрічі.