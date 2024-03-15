Макрон готується обговорити із Шольцем ситуацію в Україні

Сьогодні Емманюель Макрон вирушає до Берліна, щоб спробувати "послабити напруженість" у відносинах із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Як пише Le Monde, урядовці обговорять питання України, повідомляє Ліга.net.

За даними видання, обидва лідери зустрінуться віч-на-віч перед тристороннім самітом, в якому також візьме участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Журналісти зазначили, що остання зустріч Шольца та Макрона закінчилася "вибухом і гострими обмінами" після конференції на підтримку України, організованої 26 лютого.

Газета написала, що обговорення перейшли на "нову сходинку", коли Макрон припустив у Празі, що Європа вступає в момент, "коли буде доречно не бути боягузливою". Німецький канцлер, який побоюється ескалації війни, зазнав критики союзників за відмову постачання ракет Taurus для України.

Водночас Шольц запевнив 13 березня, що у нього "дуже хороші особисті стосунки" з Макроном.