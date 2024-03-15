Макрон готується обговорити із Шольцем ситуацію в Україні
Сьогодні Емманюель Макрон вирушає до Берліна, щоб спробувати "послабити напруженість" у відносинах із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Як пише Le Monde, урядовці обговорять питання України, повідомляє Ліга.net.
За даними видання, обидва лідери зустрінуться віч-на-віч перед тристороннім самітом, в якому також візьме участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Журналісти зазначили, що остання зустріч Шольца та Макрона закінчилася "вибухом і гострими обмінами" після конференції на підтримку України, організованої 26 лютого.
Газета написала, що обговорення перейшли на "нову сходинку", коли Макрон припустив у Празі, що Європа вступає в момент, "коли буде доречно не бути боягузливою". Німецький канцлер, який побоюється ескалації війни, зазнав критики союзників за відмову постачання ракет Taurus для України.
Водночас Шольц запевнив 13 березня, що у нього "дуже хороші особисті стосунки" з Макроном.
- У січня повідомлялося, що країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, дедалі частіше звинувачують одна одну в нездатності надати Україні достатню кількість зброї.
- 6 березня міністр оборони Німеччини Пісторіус відреагував на слова президента Франції про "боягузів" у допомозі Україні, він вважає їх "контрпродуктивними".