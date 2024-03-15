США засудили проведення "виборів Путіна" на окупованих територіях України

США засуджують організацію режимом РФ виборів на тимчасово окупованих територіях України, пригрозивши відповідальністю всім долученим до цього процесу, а також тим, хто погодився виступити міжнародними спостерігачами. З відповідною заявою виступив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях" , - заявив представник зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що Сполучені Штати не визнавали й ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних виборів, які відбулися в суверенній Україні в рамках виборів президента РФ. Представник США чітко наголосив: "Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна".

Водночас Міллер підкреслив, що результати виборів в окупованих українських областях будуть такими, як скажуть у Москві. Вони "не можуть відображати вільного волевиявлення громадян України, яких примушують голосувати"

Представник адміністрації США також підкреслив, що Росія вкотре демонструє повне ігнорування своїх зобов’язань за міжнародним правом.

"Сполучені Штати продовжать використовувати всі доступні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність вільних країн, у тому числі тих, хто є спостерігачами на фіктивних виборах Кремля в окупованих частинах України" , - підкреслив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, вибори президента РФ проводитимуться в Росії протягом трьох днів – з 15 по 17 березня 2024 року. У грудні Центральна виборча комісія РФ ухвалила постанову про проведення президентських "виборів" у березні 2024 року на тимчасово окупованих територіях України.

В ООН наголосили, що плани Росії організувати голосування на тимчасово окупованих територіях України для виборів президента РФ суперечать міжнародному праву.