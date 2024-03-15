Латвія планує депортувати до тисячі росіян

Латвійське управління з питань міграції передало прикордонній службі дані про близько 800 росіян, які не мають права на перебування в країні, якщо вони ще перебувають у країні — їх депортують.﻿ Про це заявила представник управління Мадара Пуке в ефірі телеканалу TV3, повідомляє Суспільне.

"На даний момент 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання... Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки. У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів" ,— сказала Пуке.

За її словами, громадяни Росії, які не склали іспит з латиської мови, могли подати заяву на тимчасову посвідку для тимчасового проживання на два роки, після чого їх знання латиської мови знову перевірять та вирішать, чи залишаться вони в країні.