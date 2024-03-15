Армія РФ втратила понад 428 тисяч бійців – Генштаб

Загальні бойові втрати особового складу російських військ з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2024 року орієнтовно становлять 428420 (+580 за попередню добу) осіб убитими. Таку статистику﻿ надав Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема за час повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив: