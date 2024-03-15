Армія РФ втратила понад 428 тисяч бійців – Генштаб
Загальні бойові втрати особового складу російських військ з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2024 року орієнтовно становлять 428420 (+580 за попередню добу) осіб убитими. Таку статистику надав Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема за час повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив:
- танків - 6758 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 12949 (+11) од,
- артилерійських систем - 10580 (+15) од,
- РСЗВ - 1017 (+0) од,
- засобів ППО - 717 (+0) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34),
- крилатих ракет - 1920 (+0),
- кораблів /катерів - 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34) од,
- спеціальної техніки - 1711 (+3).