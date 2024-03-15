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Армія РФ втратила понад 428 тисяч бійців – Генштаб

Армія РФ втратила понад 428 тисяч бійців – Генштаб
Фото: Facebook

Загальні бойові втрати особового складу російських військ з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2024 року орієнтовно становлять 428420 (+580 за попередню добу) осіб убитими. Таку статистику﻿ надав Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема за час повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив:

  • танків - 6758 (+1) од,
  • ﻿бойових броньованих машин - 12949 (+11) од,
  • ﻿артилерійських систем - 10580 (+15) од,
  • ﻿РСЗВ - 1017 (+0) од,
  • ﻿засобів ППО - 717 (+0) од,
  • ﻿літаків - 347 (+0) од,
  • ﻿гелікоптерів - 325 (+0) од,﻿
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34),
  • ﻿крилатих ракет - 1920 (+0),
  • ﻿кораблів /катерів - 26 (+0) од,
  • ﻿підводних човнів - 1 (+0) од,
  • ﻿автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34) од,
  • ﻿спеціальної техніки - 1711 (+3).

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