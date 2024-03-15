Через обстріли у Бєлгороді призупиняли голосування на "виборах Путіна"

П'ятниця, 15 березня, почалася для Бєлгорода із сильного обстрілу. Влада заявляла про роботу ППО і постраждалих. ﻿Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Крім цього росіяни говорять про збиття семи снарядів РСЗВ над містом.

Під час обстрілу в Бєлгороді та Бєлгородському районі оголосили повітряну тривогу.

"Близько 08:15 черговими засобами ППО сім реактивних снарядів RM-70 "Вампір" знищено в повітрі над Бєлгородською областю" , - йдеться у повідомленні.

Після звуків вибухів над Бєлгородом піднявся стовп диму.

Російське видання "РИА Новости" повідомляло, що через ракетну небезпеку люди, які прийшли проголосувати на виборах президента РФ, залишили виборчу дільницю і спустилися в укриття.

Після обстрілу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждало двоє людей. Крім цього, у місті зафіксовано пошкодження в 23 квартирах семи багатоквартирних будинків. Крім цього був "приліт" по території шкільного стадіону.

У Бєлгородському районі пошкоджено один багатоквартирний і п'ять приватних житлових будинків, дві будівлі торгових центрів, вісім машин. Також один автомобіль повністю згорів.