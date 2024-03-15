США застерегли Угорщину від тісних відносин з РФ

Посол США в Угорщині Девід Прессман застеріг Будапешт через розширення його відносин із Росією і заявив про «законне занепокоєння щодо безпеки» у промові з нагоди 25-ї річниці вступу Угорщини в НАТО, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Прессмана, хоча Угорщина є давнім другом і союзником, вона робить речі, які підривають довіру і дружбу, а ці його занепокоєння поділяють союзники Угорщини по НАТО, і їх «не можна ігнорувати».

Занепокоєння зосереджується на уряді, «який клеймить і ставиться до Сполучених Штатів як до «супротивника», водночас ухвалюючи політичні рішення, які все більше ізолюють його від друзів і союзників» , – сказав Прессман на ювілейному заході, організованому посольством США.

США «не можуть ігнорувати спікера Національної асамблеї Угорщини, який стверджує, що війна Путіна в Україні насправді «ведеться Сполученими Штатами», сказав Прессман. «Ми не можемо зрозуміти або погодитися з тим, що прем’єр-міністр визначає Сполучені Штати як «головного супротивника» Угорщини».

За словами посла, союзники Угорщини попереджають про небезпеку «тісних відносин Угорщини з Росією», і якщо це політичне рішення Угорщини, «тоді ми повинні вирішити, як найкраще захистити наші інтереси в питанні безпеки».

Він нагадав, що Угорщина відкрито закликала Сполучені Штати й інших союзників припинити військову підтримку України нібито для припинення вогню і початку мирних переговорів.

«Сполучені Штати також хочуть миру. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але пропозиція Угорщини не відповідає дійсності» , – сказав дипломат.

Прессман наголосив, що Сполучені Штати продовжують прагнути до діалогу з урядом Угорщини та хочуть відносин, заснованих на «демократичних цінностях, спільній безпеці й процвітанні». За його словами, керівництво США вирішило, що воно хоче покращити відносини, але уряд Угорщини ще не погодився з цим.

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