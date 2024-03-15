Ворог намагається прорвати оборону на Авдіївському напрямку – Сирський

На Авдіївському напрямку противник зосередив основні зусилля і вже кілька діб намагається прорвати оборону українських військових. Про це повідомив﻿ у Телеграмі Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Головком відвідав Авдіївський напрямок, де ворог декілька діб поспіль намагається прорвати оборону українських захисників у смугах трьох бригад.

За його словами, окупанти щоденно кидають в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку. Наступальні дії ворог підтримує інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами. Російська авіація завдає ударів КАБами з відстані 40 - 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

"У цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БпЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії. Саме організації й забезпеченню цих питань була присвячена моя робота" , - наголосив головнокомандувач.

Сирський зазначив, що спільно з командирами розглянув оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Вжито всіх необхідних заходів для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку.