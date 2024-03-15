У Лондоні почали збирати авто для Україні, які не відповідають екостандартам

У Лондоні відсьогодні почали збирати автомобілі, які не відповідають стандартам столичної зони низьких викидів (Ulez). Їх відправлятимуть в Україну, щоб підтримати гуманітарні та медичні потреби країни.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У рамках ініціативи Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) та посольства України, учасники програми утилізації Ulez можуть пожертвувати свій автомобіль в обмін на ту саму суму, яку вони отримали б в іншому випадку.

Автомобілі будуть використовуватися для перевезення вразливих груп населення, медичного персоналу та допомоги. Схема буде відкрита для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій, що мають відповідні автомобілі, за умови їх наявності.

Мер Лондона виділив 210 млн фунтів стерлінгів на програму утилізації, в рамках якої власники автомобілів можуть отримати до 2 тисяч фунтів стерлінгів, а мотоциклів - 1 тисяч фунтів стерлінгів. Власники автомобілів з колясками можуть претендувати на 10 тисяч фунтів стерлінгів за утилізацію або 6 тисяч фунтів стерлінгів за модернізацію.

Лондонська служба швидкої допомоги також передає в дар Україні 50 списаних машин швидкої допомоги. Хоча її автомобілі не підлягають оплаті за проїзд в Ulez, вони перебувають у процесі виведення з експлуатації машин, які не відповідають вимогам.