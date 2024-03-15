Ціни на нафту дешевшають на тлі високого попиту в США

Ціни на нафту еталонних марок вранці у п'ятницю коригуються вниз після підйому до максимальних позначок з початку листопада за підсумками попередніх торгів, повідомляє Enkorr.

Ціна травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:00 за київським часом становила $85,23 за барель, що на $0,19 (на 0,22%) нижче за показник на закриття попередньої сесії. У четвер ці контракти здорожчали на $1,39 (на 1,7%) – до $85,42 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці опустилися на $0,17 (на 0,21%) – до $81,09 за барель. За підсумками минулої сесії ціна цих контрактів зросла на $1,54 (на 1,9%) і досягла $81,26 за барель.

З початку тижня нафта здорожчала приблизно на 4% завдяки ознакам високого попиту в США й "бичачому" прогнозу аналітиків щодо обсягів споживання палива цього року, пише Trading Economics.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер підвищило прогноз попиту на нафту на 2024 рік на 200 тис. барелів на добу (б/д) – до 103,2 млн б/д. Зокрема оцінку споживання нафти у І кварталі було покращено на 400 тис. б/д – до 102 млн б/д, прогноз на ІІ і ІІІ квартали збільшено на 200 тис. б/д, до 103 млн б/д і 104 млн б/д відповідно.