У Франції політики розкритикували Макрона за нову заяву про Україну

Лідери крайніх правих і лівих політсил у Франції, але й не лише вони, критикують президента Емманюеля Макрона після його нового інтерв’ю щодо війни в Україні, де він пояснював своє бачення ситуації і наголошував, що потрібно бути готовими протистояти Росії, повідомляє Європейська правда.

Після інтерв’ю Макрона ввечері у четвер критика почала лунати від багатьох політиків правопопулістського "Національного об’єднання" і крайніх лівих "Нескорена Франція" та комуністів, але також і від правих "Республіканців".

Лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла звинуватив Макрона у тому, що він буцімто взявся за тему війни без конкретної мети та використовує її для внутрішніх електоральних цілей перед виборами. "Така форма легковажності, безвідповідальності й цинізму має чим турбувати французів" , – заявив він.

"Якщо підживлювати війну, врешті закінчується тим, що ведеш її, а хто хоче миру, ті готує мир. Він (Макрон) – ні" , – прокоментував лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон, заявивши також, що Макрон "займається залякуванням", коли каже, що в Україні вирішується майбутнє не лише України, а й усієї Європи, у тому числі Франції.

Очільник комуністів Фаб’єн Руссель заявив, що Макрон "готовий оголосити війну Росії, щоб "замаскувати свій провал у Франції".

"Таке враження, що Макрон грається у війну як у конструктор Playmobil" , – заявила племінниця Марін Ле Пен Маріон Маршаль, яка на європейських виборах очолюватиме список ультраправої партії Еріка Земмура "Reconquête!.

Лідер правих "Республіканців" Ерік Сіотті поставив питання про те, чи Макрон "хоче воювати з Росією чи підсилити свої політичні позиції у розпал європейських виборів".

"Підтримувати Україну – це потрібно. Але дмухати на вуглини потенційного світового конфлікту для електоральних цілей – ні" , – додав Сіотті.

Лідерка "зелених" Марін Тондельє сказала, що Макрон "не звучить переконливо" і фактично сам на сам у Європі з такою позицією.

Нагадаємо, увечері 14 березня Емманюель Макрон дав інтерв’ю французьким телеканалам, де ще раз пояснив, що вважає Росію серйозною стратегічною загрозою для Європи і супротивником Франції за даних обставин, тому Франція має рішуче підтримувати Україну.

Серед іншого, він наголосив, що тривалий мир в Україні вимагає таких умов завершення війни, коли Україна поверне контроль над усіма своїми територіями, включно з Кримом.

У тому ж інтерв'ю Макрон наголосив, що якщо Париж і вирішить відправити в Україну французькі війська, відповідальність за це лежатиме виключно на Росії.